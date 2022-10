ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Sino al 31 ottobre, per lavori di risanamento della piattaforma stradale, restano chiusi al transito due tratti della Sp 115 (via Sottotenente Barbagallo), una delle arterie che collegano il territorio di Zafferana ad Acireale. L’ordinanza è stata emessa per consentire i lavori di “scarifica e tappetino” dove la sede stradale della Sp 115 risulta particolarmente stretta. Il transito è impedito anche ai residenti in due tratti: quello compreso tra l’incrocio con la Sp 116 e la via Meri e quello che va dall’incrocio con la Sp 116 a salire sino alla via Cordovado. Percorsi alternativi sono indicati sul posto