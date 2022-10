Vizzini, sigilli a caseificio abusivo

VIZZINI (CATANIA) – Agenti del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) del corpo Forestale della Regione Siciliana hanno individuato a Vizzini un caseificio che operava da anni sprovvisto delle autorizzazioni sanitarie necessarie. La struttura, dopo accertamenti di personale del servizio dipartimento prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania, è stata sequestrata.

Il caseificio era abusivo

“Quello agroalimentare è un settore strategico che merita tutta la nostra attenzione – ha affermato Giovanni Salerno, dirigente generale del corpo Forestale – e non soltanto a tutela della salute dei cittadini, ma anche della maggioranza degli allevatori e produttori che con grande impegno, sacrificio e dedizione portano avanti le loro attività con prodotti di alta qualità. In questi anni è cresciuta sia in termini quantitativi che qualitativi l’attività del nostro nucleo operativo agroalimentare. E’ un settore multidisciplinare che ci vede operare in sinergia con diversi enti a difesa della filiera produttiva e a tutela della biodiversità”.

Il Noras, tra i vari enti, collabora costantemente con i dipartimenti di prevenzione veterinaria presenti nelle diverse Asp dell’Isola. Anche quest’anno sono stati eseguiti sequestri di greggi e bestiame per motivi sanitari. Agenti del Noras hanno spesso affiancato i medici veterinari in situazioni critiche di controllo dove, per motivi di sicurezza, si è resa necessaria la presenza dell’autorità di polizia giudiziaria.