Telecamere vicino a scuole contro spaccio e bulli

MARSALA (TRAPANI) – Impianti di videosorveglianza saranno installati dal Comune di Marsala in prossimità di otto scuole, tra medie inferiori e superiori, allo scopo di contrastare lo spaccio di stupefacenti, il bullismo, aggressioni e altri reati. Oggi la ditta che ha vinto l’appalto ha iniziato i lavori per l’installazione delle telecamere, che saranno collegate al server centrale del comando della polizia municipale.

Il finanziamento necessario (40 mila euro) è stato erogato dal ministero dell’Interno. Si tratta di fondi messi a disposizione dal Fondo per la sicurezza urbana “Scuole Sicure”. “E’ un progetto cui abbiamo posto molta attenzione – dice il sindaco Massimo Grillo – le cui procedure sono state attivate grazie al lavoro del comando della polizia municipale. Nei prossimi giorni, pertanto, potremo contare anche sulle nuove telecamere, strumenti di prevenzione utilissimi per garantire maggiore sicurezza alla collettività e alle famiglie degli studenti in particolare”. Per ciascun istituto scolastico è prevista la collocazione di almeno due telecamere.