Sicilia: +4 nelle rianimazioni Covid

Sono 535 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 4.988 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 1.169. Il tasso è al 10%, in diminuzione rispetto al 12 di ieri. I nuovi guariti sono 392, due le vittime del virus. Negli ospedali i ricoverati sono 282 (+28), mentre in terapia intensiva sono 20, quattro in più di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 165 casi, a Catania 152, a Trapani 63, a Messina 55, a Siracusa 35, a Ragusa 25, ad Agrigento 24, a Caltanissetta 13, a Enna 3.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 13.439, contro i 30.239 di ieri. I decessi sono 93 (ieri 32). Il tasso di positività è del 16% (ieri 17). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 84.220, contro i 175.985 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.144.013. Sono in lieve incremento a 254 (ieri erano 252) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 23, lo stesso numero di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.928, ossia 213 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 544.088. Dimessi e guariti sono 22.391.844, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.081.