Salute orale prima dell’età scolare: via a progetto nel Catanese

La salute orale è una componente fondamentale della salute e del benessere fisico e mentale, anche perché riflette le caratteristiche fisiologiche, sociali e psicologiche essenziali per la qualità della vita. E’ influenzata dalle esperienze, dalla percezioni e aspettative mutevoli di un individuo e dalla sua capacità di adattarsi alle circostanze. Con questa definizione, simile nella definizione di salute dell’Organizzazione mondiale della sanità, la Federazione dentale internazionale (Fdi) ha rinnovato l’accezione che nel mondo va data di “salute orale”.

E’ la premessa, scientificamente supportata, del progetto “Una vita di sorrisi” presentato nell’incontro sulla evoluzione del sorriso nei primi 1.000 giorni di vita, dal concepimento all’ età scolare promosso dal Club Rotary S. Gregorio di Tremestieri Etneo, il Club Rotary di Misterbianco e il Cenacolo odontostomatologico Italiano. La presentazione al Palazzo della cultura di Catania.

“Un sorriso sano è l’espressione di una buona salute orale che parte da una buona igiene orale quotidiana, l’unica strategia di prevenzione, per prevenire ed evitare le malattie e patologie a carico dei denti e della bocca. Fondamentale inoltre una corretta nutrizione. Bisogna quindi formare ed educare alla salute ha sottolineato Maria Grazia Cannarozzo, presidente nazionale Coi Aiog – come un vero e proprio stile di vita, promosso dall’ età precoce e perseguito e potenziato durante tutto il percorso dell’esistenza. Una vera e propria Health Promotion, una serie di strategie chiave per migliorare la salute e la qualità di vita affinché’ sia una” Vita di Sorrisi “in senso letterale”.