‘Questa scuola cade a pezzi’

Controsoffitti pericolanti, servizi igienici precari e condizioni generali di degrado. A denunciare lo stato in cui versa l’Istituto tecnico industriale statale Galileo Ferraris è l’aspirante sindaco di Acireale, Gianluca Cannavò, che si dice preoccupato per gli alunni. “E’ noto che la competenza non è del Comune ma dell’area metropolitana – spiega Cannavò -. Questo però non può essere un alibi per l’amministrazione. Il sindaco ha il dovere di chiedere con forza che l’ente proprietario intervenga per mettere in sicurezza l’istituto e per porre fine al degrado. Dalle immagini è evidente che il controsoffitto rischia di crollare da un momento all’altro e di ferire qualcuno. Sapere che i nostri ragazzi sono costretti a frequentare luoghi ridotti in questo stato è mortificante”. Cannavò allarga lo sguardo agli altri edifici scolastici: “Purtroppo il Ferraris non è l’unica scuola in questo stato. Tanti altri istituti, mi dicono, si trovano in condizioni simili”.