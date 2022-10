Catania: 6 infortunati

Saranno sei gli indisponibili in casa Catania per la trasferta di Licata. Si tratta di Scognamiglio, Litteri, Chinnici, Chiarella, Di Grazia e Pino. Gennaro Scognamiglio ha riportato in allenamento una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: il giovane centrocampista sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Gianluca Litteri tornerà ad allenarsi dopo la rimozione di una cisti al piede sinistro, in programma mercoledì. A riposo anche Giorgio Chinnici, convalescente per un infortunio al ginocchio. Risentimenti muscolari per Marco Chiarella (foto Catania SSD) e Orazio Di Grazia: per entrambi, accertamenti diagnostici nei prossimi giorni. In fase di recupero, dopo lo stop per affaticamento, Simone Pino. Assente, naturalmente, anche lo squalificato Vitale.