Paternò-Catania a porte chiuse in campo neutro

Paternò-Catania si giocherà a porte chiuse e in campo neutro. Molti biglietti erano già stati venduti (a disposizione dei rossazzurri c’erano 1.500 posti), ma sul derby di Serie D dell’ottava giornata in programma domenica prossima si è abbattuta la decisione del giudice sportivo, che ha squalificato il campo Falcone e Borsellino per una giornata, impartendo al Paternò anche una multa di 3.500 euro. Tutto per le gravi intemperanze dei tifosi.

Nel corso del primo tempo della partita con il Licata hanno lanciato una bottiglia di acqua piena che ha colpito in pieno volto un calciatore della squadra ospite, rimasto a terra per circa un minuto. Gli ultrà nel secondo tempo hanno poi gettato un petardo nel proprio settore, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Per la intera durata della gara, inoltre, hanno intonato cori gravemente offensivi e intimidatori all’indirizzo della società avversaria e della terna arbitrale. Al termine della partita molte persone non identificate né autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società, “indebitamente presenti nel recinto di gioco, hanno seguito l’arbitro e rivolto espressioni offensive al suo indirizzo e all’indirizzo degli organi federali. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha consentito l’allontanamento di queste persone e il rientro negli spogliatoi della terna”.