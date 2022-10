Catania, rientra Jefferson

Jefferson torna in gruppo. Lo stop disciplinare, come anticipato domenica scorsa dal vicepresidente Grella ai microfoni di Telecolor, è durato solo una giornata. L’attaccante brasiliano figura regolarmente tra i 21 convocati dall’allenatore del Catania, Giovanni Ferrraro, per l’impegno infrasettimanale in programma mercoledì alle 18.30 al Massimino contro il Locri. Restano fuori gli altri nove giocatori che hanno saltato la trasferta di Cercola con la Mariglianese: Gianluca Litteri, Gennaro Scognamiglio, Marco Palermo, Alessandro Russotto, Simone Pino, Andrea Russotto, Giorgio Chinnici, Orazio Di Grazia e Marco Chiarella. Questa la lista completa dei convocati:1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 33 Buffa, 79 Jefferson, 99 Sarao.