PALERMO – Un automobilista è finito contro un albero la scorsa notte in via Martin Luther King. La pianta è stata abbattuta. L’incidente è avvenuto all’ingresso della Favorita. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’albero. Gli accertamenti sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri. Il conducente della vettura è rimasto ferito lievemente.