“Nucleare solo per evitare annientamento”

In accordo con la sua dottrina nucleare, Mosca pianifica misure di ritorsione esclusivamente per prevenire l’annientamento della Russia. Questo almeno è quanto sostiene il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, secondo il quale Mosca è pronta a considerare un incontro tra Biden e Putin al G20 in Indonesia.

Le sirene intanto sono risuonate questa mattina a Kiev e in tutta l’Ucraina con raid su Zaporizhzhia. L’Ue è pronta ad addestrare 15 mila militari ucraini mentre la Russia ha inserito Meta – ovvero Facebook, Whatsapp e Instagram – nella sua lista di organizzazioni “terroristiche ed estremiste”. Il G7 infine condanna gli “atti di sabotaggio” al Nord Stream.