Muore Ventrone, guru degli allenamenti calcistici

Lutto nel mondo del calcio: è morto all’improvviso Giampiero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus, oggi al Tottenham con Antonio Conte. “Una notizia che ci sconvolge, inaspettata e tremenda – scrive l’Associazione italiana allenatori calcio -. Il preparatore atletico attualmente con Antonio Conte al Tottenham, e in passato alla Juventus con Lippi, ci ha lasciato questa mattina”.

Ventrone aveva 62 anni ed è morto a Napoli per leucemia fulminante. Era ricoverato al Fatebenefratelli quando stamane alle 6,45 è stato colto da emorragia cerebrale. “Il guru del fitness di Antonio Conte” – come lo definisce il giornale inglese Daily Mail – si era guadagnato il soprannome di ‘marine’ in Italia, a causa dei rigidi sistemi di allenamento. Si era trasferito al Tottenham nel 2021. “Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del preparatore atletico Ventrone. Mancherà molto a tutti nel club e i nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste”, è il tweet pubblicato dal Tottenham sul proprio account ufficiale.