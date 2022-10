Catania è al buio? Ditelo all’Enel

CATANIA – Enel X, l’azienda a cui è stata affidata tramite Consip la cura degli impianti di illuminazione dell’area urbana di Catania, grazie a una convenzione stipulata con il Comune ha istituito un numero verde (800901050) di pronto intervento pubblica illuminazione, con riferimento a guasti e sostituzione lampade.

Il nuovo servizio durerà nove anni, cioè fino al 2031. Nella fase di avvio prevede anche un investimento per infrastrutture energetiche di quasi nove milioni di euro, metà dei quali utilizzando i fondi comunitari del React Eu, garantirà maggiore efficienza, funzionalità, minori emissioni e risparmi importanti anche in ottica “green”. Il piano prevede il contenimento della spesa di quasi il 50%: 3,66 milioni di euro per i primi due anni, a fronte di una spesa annua degli anni precedenti di 6,4 mln di euro annui.