MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno denunciato per combustione illecita di rifiuti un 77enne. I militari, durante un servizio mirato al contrasto dei reati ambientali, hanno sorpreso l’anziano in contrada Sorbia mentre stava appiccando il fuoco a diversi sacchi di rifiuti, abbandonati lungo la strada, in un’area adiacente a un vasto terreno incolto, con presenza di sterpaglie. I carabinieri, non riuscendo a domare le fiamme con gli estintori in dotazione e considerando che le fiamme si stavano sviluppando in una zona non distante da alcune abitazioni, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.