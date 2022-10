Lite in via Carrubbella, muore 46enne

CATANIA – Omicidio a Catania. Nel primo pomeriggio un 46enne, Samuel Nizzari, è stato ucciso a colpi di pistola in via Carrubbella 93, alle spalle della via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo. A sparare sarebbe stato un ottantenne, Camillo Bonaccorsi, al culmine di una lite per futili motivi tra vicini di casa. L’assassino, che non viveva nello stessa palazzina ma aveva lì un deposito-garage, è stato rintracciato dalla polizia ed è stato portato in questura. Pare che la discussione sia nata per alcuni lavori fognari che dovevano effettuarsi nello stabile. La via Carrubbella è stata chiusa al traffico. Sul posto la polizia. GUARDA LE FOTO