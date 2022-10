Covid, in Sicilia 1.562 nuovi casi

Sono 1.562 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, ieri erano 2.127. L’Isola è ottava in Italia per numero di contagi, al primo posto la Lombardia con 6.216. A fronte di 12.405 tamponi eseguiti, il tasso è al 12,5%, in calo rispetto al 14% di ieri. I nuovi guariti sono 772, un solo decesso. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 310, tre in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, uno in più di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 462 casi, a Catania 325, a Messina 204, a Siracusa 169, a Trapani 155, ad Agrigento 82, a Ragusa 77, a Caltanissetta 55, a Enna 33.

In tutta Italia sono 35.043 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 48.714 di ieri, secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 93 contro le 120 di ieri. Il tasso di positività è 16,16% (ieri era al 16,38%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 216.735 contro i 297.268 del giorno precedente.