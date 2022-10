Catania, ciclista ucciso da un’auto

CATANIA – Incidente mortale ieri pomeriggio sulla strada statale 114 Catania-Siracusa, all’altezza del ristorante Torero. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha travolto due ciclisti, uno dei quali, Alfredo Floridia, 57enne di Lentini, è deceduto. L’amico che era con lui, seriamente ferito, è stato trasportato nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Floridia era ingegnere e professore di matematica all’istituto Vittorini-Gorgia di Lentini. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. L’auto e le biciclette sono state poste sotto sequestro. A indagare sulle dinamiche gli agenti di polizia municipale di Catania.