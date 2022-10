Fine della conta a un mese dal voto: ora la Sicilia aspetta un governo

L’ufficio centrale del tribunale di Palermo ha ricevuto i dati definitivi del voto a Messina e a Catania. C’è voluto un mese per avere il quadro completo dei 70 eletti all’Assemblea regionale siciliana; i ritardi di Messina e Catania sono stati causati dalla necessità di ricontare le schede per una serie di errori riscontrati in alcune sezioni durante lo spoglio e la verbalizzazione. Nel giro di 48 ore i 21 eletti nelle due circoscrizioni (13 a Catania e 8 a Messina) dovrebbero essere convocati dai rispettivi tribunali per il ritiro degli attestati: alcuni eletti sono già stati contattati, altri invece attendono l’invito per la proclamazione.

Al momento tutto è paralizzato: niente Assemblea siciliana e niente governo, col presidente della Regione Renato Schifani che da quasi due settimane ha in mano tutte le deleghe. All’insediamento dell’Ars è legato a stretto filo Schifani: una norma di due anni fa prevede che a partire da questa legislatura gli assessori nominati dal presidente della Regione debbano giurare davanti all’Ars prima di potersi insediare e assumere le piene funzioni.