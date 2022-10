I pitbull attaccano: 4 feriti a Terrasini

TERRASINI (PALERMO) – Sono stati catturati i due pitbull che stamattina hanno seminato il panico e ferito quattro persone sul lungomare di Terrasini. Nella ricerca sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di Carini, gli agenti della polizia municipale e gli accalappiacani del Comune. Le vittime dell’aggressione sono ricoverate negli in ospedali Civico di Partinico e Villa Sofia di Palermo. Intervenuti i sanitari del 118.

Il più grave ha 69 anni ed è stato aggredito nel lungomare del paese. Per liberarlo dagli animali un carabiniere ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in aria. L’uomo è arrivato al pronto soccorso in codice rosso. Gli altri tre, di 86, 46 e 72 anni, sono in codice giallo. Hanno tutti ferite alle braccia, alle gambe e al volto. La proprietaria dei cani, di 42 anni, rischia una denuncia per omessa custodia.

“I cani sono scappati da una proprietà privata e hanno aggredito stamattina prima il proprietario e poi un passante – dice il sindaco Giosuè Maniaci -. Gli animali sono riusciti a uscire e hanno ferito le due persone. Poi hanno aggredito una terza persona che si trovava in spiaggia”.