Covid, in Sicilia tasso di positività al 12%

Sono 1.169 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, ieri erano 1.257. L’Isola è settima in Italia per nuovi contagi, al primo posto la Lombardia con 5.653 casi. A fronte di 9.604 tamponi effettuati, il tasso di positività è al 12,2%, in calo rispetto al 13% di ieri. I nuovi guariti sono 491, i decessi sono tre. Negli ospedali i ricoverati sono 254, quattro in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 16, uno in meno di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 311 casi, a Catania 231, a Messina 206, a Trapani 125, a Siracusa 107, a Ragusa 58, ad Agrigento 54, a Caltanissetta 44, a Enna 33.

In tutta Italia sono 30.239 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 38.969 di ieri, secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 32, contro le 73 di ieri. Il tasso di positività è 17,1% (ieri era 18.06%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 175.985, contro i 215.672 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.099.983. Sono stazionari a 252 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 23, (contro i 46 di ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.715, ossia 123 in più rispetto ai 6.592 di ieri. Gli attualmente positivi sono 553.014. Dimessi e guariti sono22.368.981, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 177.988.