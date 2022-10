Catania-Pelligra, amore oltre confine

Mariglianese-Catania come un film di Hollywood. Il presidente rossazzurro Ross Pelligra, tifoso rossazzurro numero uno, come sempre segue dall’altra parte del mondo, dall’Australia, la partita della sua squadra grazie alla diretta streaming di Telecolor. A fargli compagnia questa volta anche Mark Wahlberg, attore e produttore cinematografico. Tante le emozioni oltre confine per una gara sofferta, proiettata su ben 4 schermi. Emozioni condivise con alcuni scatti sul profilo Facebook del Catania Ssd.

“Anche Mark Wahlberg, attore e produttore cinematografico di fama internazionale, segue il Catania da Sidney, condividendo l’emozione rossazzurra con il Presidente Rosario Pelligra. La star statunitense e Pelligra Group, in joint-venture con Sam Mustaca, hanno già inaugurato in Australia tre burger-restaurants e sports bar della nota catena Wahlburgers che presto, secondo l’intesa raggiunta con l’amministratore delegato John Fuller, arriverà in Italia!”

La nuova avventura rossazzurra, dunque, continua per tutti i tifosi rossazzurri sparsi in Italia e nel mondo, Pelligra in primis. In chiaro gratuitamente su Telecolor e via web in live streaming, in modalità pay.