Covid: a Catania più di 300 nuovi positivi

Sono 1.257 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.210 tamponi effettuati. Ieri i nuovi positivi erano 1.383. Il tasso di positività è al 13%, come ieri. I nuovi guariti sono 856 e c’è un decesso. Negli ospedali i ricoverati sono 250, uno in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, tre in meno di ieri. A livello provinciale si registrano a Catania 310 casi, a Palermo 274, a Messina 218, a Siracusa 115, a Trapani 104, ad Agrigento 80, a Ragusa 74, a Caltanissetta 50, a Enna 32.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono stati 38.969, contro i 40.580 di ieri. Le vittime del virus sono state 73, contro le 98 di ieri. Il tasso di positività è al 18% (come ieri). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 215.672, contro i 216.511 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.069.745. Sono 252 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, ovvero 8 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 46 (contro i 36 di ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.592 (ieri erano 6.540). Gli attualmente positivi sono 552.492. Dimessi e guariti sono 22.339.297, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 177.956.