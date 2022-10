Caro energia: 500 siciliani in piazza, bruciate le bollette

PALERMO – A Palermo circa 500 lavoratori, commercianti, studenti, agricoltori, realtà cittadine hanno attraversato via Maqueda per arrivare davanti alla sede del Comune, in piazza Pretoria. “Diciamo basta alla guerra e basta al caro bollette”. La manifestazione, organizzata dall’Assemblea no guerra, è partita alle 17 da piazza Verdi. Sono state simbolicamente bruciate alcune bollette della luce.

“Lo Stato italiano ha deciso di aumentare di ben 13 miliardi le spese militari dei prossimi anni, portandole a ben 38 miliardi entro il 2028 – sostengono gli organizzatori -. Soldi che potrebbero essere spesi per aiutare le famiglie e i lavoratori in crisi, per aiutare le persone a pagare le bollette, ma che invece vengono utilizzati per armamenti che porteranno soltanto distruzione e morte”.