Collisione sfiorata tra aerei, uno era diretto a Milano

Tragedia evitata allo scalo aeroportuale di Berlino. Il sito specializzato AvHerald ha infatti reso noto che lo scorso 12 ottobre all’aeroporto della capitale tedesca si è evitata una collisione fra un airbus EasyJet in fase di decollo, che era diretto a Milano Linate, e un aereo dello stesso tipo della Air France in arrivo da Parigi. I due aerei hanno evitato la collisione per appena 20 secondi.