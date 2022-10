Un quarantenne di Modica, dipendente dell’azienda Lct di Catania, operante nel settore della logistica e trasporti, è stato denunciato dai carabinieri, insieme ad altre tre persone, a conclusione di un’indagine condotta dalla Divisione investigativa dell’istituto di vigilanza e investigazione “The Guardian” di Catania. L’uomo è accusato di avere prelevato e rivenduto dal camion a lui assegnato ingenti quantitativi di gasolio: circa 10.000 litri rubati nell’arco di quasi cinque mesi, per un controvalore economico che supera i 18.000 euro.

Dopo aver riscontrato i primi ammanchi, l’azienda proprietaria del mezzo ha affidato un incarico investigativo alla “The Guardian” che è riuscita a documentare quel che accadeva. Il quarantenne prelevava da poche decine a centinaia di litri per volta. Il carburante veniva utilizzato per fare il pieno nell’auto privata del dipendente infedele, oppure veniva ceduto ‘a domicilio’ a terze persone (oltre trecento litri per volta) che nei loro depositi e con l’ausilio di pompe elettriche aspiravano il gasolio direttamente dal serbatoio del camion.