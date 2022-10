CATANIA – Un giovane di 33 anni agli arresti domiciliari a Catania dall’aprile scorso per spaccio di droga è stato trasferito in carcere su disposizione della II Sezione penale della Corte d’Appello del capoluogo etneo perché avrebbe continuato a spacciare droga nel quartiere di San Cristoforo nonostante il provvedimento restrittivo nei suoi suoi confronti. A chiedere l’aggravamento della misura cautelare è stata la Procura Generale della Repubblica di Catania. Ora è nel carcere di Noto (Siracusa). Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante che l’hanno sorpreso mentre, evadendo dai domiciliari, usciva dal portone di casa per cedere dosi ai clienti.