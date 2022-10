Canadair precipita sull’Etna

CATANIA – Un canadair della protezione civile in servizio antincendio è precipitato sull’Etna, in una zona impervia di Linguaglossa. Si teme per i due piloti, che al momento risultano dispersi. Il velivolo era impegnato nello spegnimento di un rogo su monte Calcinera. “Le mie squadre lo hanno visto cadere, poi il fumo”, dice il direttore della protezione civile siciliana Salvo Cocina. Un’ipotesi che è stata poi confermata dal video diffuso dal corpo forestale della Regione: l’aereo effettua un lancio dell’acqua con cui si era rifornito in mare a Giarre, si abbassa e sbatte con la carena sul terreno, quindi esplode.

Canadair cade: lo schianto in diretta

“Ci sono state diverse esplosioni dopo che il canadair è caduto – continua Cocina -. L’aereo è distrutto, si cercano i due piloti”. Il mezzo era decollato da Lamezia Terme (Catanzaro); faceva parte della flotta della Babcock Italia. La società è leader di servizi medici di emergenza aerea, antincendio aereo e operazioni Oil and gas aeree. E’ presente nel nostro Paese con 48 basi. Babcock da oltre 35 anni fornisce servizi antincendio aerei, operando in Europa e Canada con oltre 500 professionisti, tra cui i due uomini precipitati.