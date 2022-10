CALATABIANO (CATANIA) – In un terreno di Calatabiano i carabinieri hanno sorpreso un 54enne di Castiglione di Sicilia, impiegato di una ditta di costruzioni, mentre a bordo di un cassonato stava sversando sul suolo materiale grezzo inerte, quantificato poi in circa 108 metri cubi, costituiti da scarti di lavorazione, legno e ferro, provenienti da attività di demolizione, non trattati in discarica. Un 42enne di Paternò, proprietario del fondo, è stato invece trovato alla guida di una motopala gommata, nell’atto di raccogliere e distribuire sul terreno i rifiuti, già suddivisi in 9 ammassi. Inoltre l’amministratore unico della società di costruzioni, un 40enne di Paternò, non ha esibito il prescritto formulario per il trasporto dei rifiuti. I tre sono pertanto stati denunciati per “gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi” e l’area è stata sequestrata.