Uninominali: tutti gli eletti in Sicilia tra Camera e Senato

Il centrodestra vince in 10 dei 12 collegi uninominali in Sicilia per la Camera dove si vota col maggioritario. Solo nel collegio Sicilia 1 Palermo quartiere Sette Cannoli vince il M5s con Davide Aiello e nel collegio Sicilia 2 Messina vince il candidato di “De Luca sindaco d’Italia” Francesco Gallo.

Dominio del centrodestra anche al Senato. Quattro dei sei collegi uninominali in Sicilia vanno ai candidati della coalizione vincente. Solo nel collegio Messina vince Dafne Musolino della lista “De Luca sindaco d’Italia” col 29,52%. Nel collegio Palermo Sette Cannoli la spunta la candidata del M5s Dolores Bevilacqua col 34,10% seguita da Mario Barbuto del centrodestra col 31,22%.

Questi gli eletti al Senato nei sei collegi uninominali col sistema maggioritario: Dafne Musolino (De Luca sindaco d’Italia), Dolores Bevilacqua (M5s), Raoul Russo (Centrodestra), Stefania Craxi (Centrodestra), Nello Musumeci (Centropdestra), Salvatore Sallemi (Centrodestra). Quattro senatori quindi sono eletti col Centrodestra, uno col M5s e una con la lista De Luca.

Alla Camera nei 12 collegi uninominali col sistema maggioritario in Sicilia sono stati eletti: Francesco Gallo (De Luca sindaco d’Italia), Antonino Minardo (Centrodestra), Antonino Calderone (Centrodestra), Michela Vittoria Brambilla (Centrodestra), Davide Aiello (M5s), Carolina Varchi (Centrodestra), Marta Fascina (Centrodestra), Salvatore Ciancitto (Centrodestra), Luca Cannata (Centrodestra), Valeria Sudano (Centrodestra), Saverio Romano (Centrodestra), Calogero Pisano (Centrodestra). Dieci deputati quindi vanno al Centrodestra, uno al M5s, e uno alla lista De Luca.