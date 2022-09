Tv o web: il Catania è su Telecolor

In chiaro in tv, in modalità pay e poi on demand sul web. Dopo il felice debutto a Ragusa e la sosta domenicale imposta dalle elezioni, entra a regime la stagione del Catania e con essa l’offerta di Telecolor legata ai colori rossazzurri. La nostra emittente, come ormai noto, ha acquisito i diritti di esclusiva per trasmettere tutte le partite di campionato della squadra allenata da Ferraro. Un grande sforzo editoriale e aziendale che si traduce, come accaduto per il debutto in trasferta, in una diretta di tre ore ricca di contenuti. Si comincia 30 minuti prima del calcio d’inizio con la presentazione del match, si prosegue con la telecronaca della partita e si conclude con altri 45 minuti dedicati ai commenti e alle interviste. Tutto rigorosamente gratis e secondo i migliori standard di qualità.

Lo stesso prodotto sarà fruibile via web in live streaming, in modalità pay, per i tifosi rossazzurri sparsi in Italia e nel mondo. Basterà cliccare sullo spazio che troverete in home su lasiciliaweb.it e su telecolor.it o collegarsi al seguente indirizzo https://paytv.telecolor.it da qualsiasi device e scegliere la formula che preferite: l’abbonamento per l’intera stagione al prezzo di 49,99 euro o il ticket per la singola partita al costo di 1,99 euro. La mattina del giorno successivo a quello della disputa di ogni gara, sui nostri siti saranno resi disponibili gratuitamente l’intero incontro e una versione estesa degli highlights. Si riparte da Catania-San Luca per l’atteso esordio casalingo dei rossazzurri con il presidente Ross Pelligra in tribuna. Una grande festa rossazzurra. Da vivere insieme a Telecolor.