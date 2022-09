Test di Medicina a Catania: ‘Non passate? C’è un piano B’

CATANIA – “Oggi è una tappa importante del vostro percorso formativo. Vi siete impegnati tantissimo per coronare il vostro sogno, quello di indossare il camice bianco, e mi auguro che possiate farcela. Purtroppo abbiamo 400 posti disponibili a Catania, un numero piuttosto basso rispetto alle richieste in costante aumento dei candidati, siete quasi 2.700, e al bisogno di medici in campo nazionale. Se non doveste riuscire a ‘centrare’ l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, vi invito a non scoraggiarvi, ma proseguite con un piano B, vista l’ampia offerta formativa del nostro ateneo. L’università di Catania è pronta ad accogliervi”. Sono le parole che il rettore di Catania Francesco Priolo ha rivolto stamattina ai 2.675 candidati che si sono presentati alle prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria nelle diverse sedi universitarie della città.

“Dal prossimo anno accademico – ha aggiunto – il concorso nazionale potrebbe sostituito dai test on line, che saranno ripetibili. I candidati potranno svolgere i test a partire dal penultimo anno della scuola secondaria superiore e per due volte l’anno, quindi maggiori opportunità rispetto alle modalità di concorso di oggi che non ammette purtroppo ulteriori possibilità. Anche quest’anno i docenti e il personale tecnico-amministrativo hanno accolto i candidati e assicurato loro le sedi migliori per poter affrontare questa prova nel modo migliore possibile”.

Le parole del rettore sono arrivate in una giornata caratterizzata dalle proteste degli studenti, con un sit-in di protesta sia a Catania sia Palermo contro i test di ingresso alla facoltà di Medicina. Nella città etnea una ventina di militanti del Fronte della Gioventù Comunista (Fgc) hanno contestato il numero chiuso alla cittadella universitaria. “Il sistema sanitario nazionale negli ultimi due anni ha dimostrato tutte le sue debolezze strutturali, frutto dello smantellamento sistematico e della privatizzazione a cui è stato sottoposto”, ha detto Francesca D’Addeo, militante del Fgc. “Dal 2010 a oggi più di 170 presidi ospedalieri (15%) e 800 poliambulatori sono stati chiusi in tutto il Paese. Nonostante le numerose dichiarazioni di esponenti politici in campagna elettorale, non c’è promessa che tenga: tutti i principali partiti, di ogni colore, sono complici del collasso del Ssn”. “Non sono bastati – continua la nota del Fgc – neanche due anni di pandemia e oltre 170.000 decessi per indurre un cambiamento di rotta. Con la retorica della meritocrazia, fittizia nei fatti, si sostiene un numero chiuso nei corsi di medicina e professioni sanitarie che, fin dalla sua istituzione, è stato uno degli strumenti con cui si è proceduto allo smantellamento della sanità pubblica. Così anche quest’anno più di 65.000 studenti parteciperanno ai concorsi per le facoltà di Medicina e Chirurgia con la speranza di essere in quello scarso 20% che riuscirà a entrare”.

A Palermo la protesta del Laboratorio studentesco autonomo. “La pandemia non ha insegnato nulla. Stop ai test d’ingresso”, c’era scritto su uno degli striscioni appesi di fronte all’edificio 19 di viale delle Scienze. “Due anni di pandemia – ha urlato Giovanni Castronovo al megafono – dovrebbero aver dimostrato a tutti quanto il nostro sistema sanitario sia inadeguato: mancano i fondi, la strumentazione e soprattutto il personale sanitario. Eppure, invece di investire per garantire un sistema sanitario che sia davvero pubblico ed efficiente, in grado di aiutare chi sta male e non può permettersi di andare a curarsi nelle cliniche private, ci ritroviamo ancora con il numero chiuso che ogni anno impedisce a più di 50 mila aspiranti medici di esercitare il proprio diritto allo studio per poi garantire a tutti il diritto alla salute. A Palermo quest’anno sono disponibili 475 posti a medicina: una miseria, che costringerà migliaia di ragazzi a iscriversi in altre facoltà, a emigrare o addirittura a non frequentare l’università”.

E anche per chi ce la fa a entrare e concludere il ciclo di studi con la laurea, ci sarà un nuovo ostacolo: la trappola dei concorsi di specializzazione. “Ogni anno più di 15.000 laureati in medicina sono costretti a sottoporsi all’ennesimo test, che impedirà a più di 3.000 di loro di specializzarsi”, ha detto il comitato studentesco. “Con strutture fatiscenti o che mancano del tutto, malati lasciati in barella nei corridoi per mancanza di spazio, file assurde nei pronto soccorso e liste d’attesa infinite, mentre i medici e il resto del personale sanitario sono stati costretti a fare i tripli turni, o a essere richiamati nonostante la pensione durante la pandemia, come si può pensare di mantenere il numero chiuso? Servono nuovi medici giovani in grado di tenere aperti i reparti e i presidi sanitari quartiere per quartiere, paese per paese”, ha aggiunto Dario Palazzolo del Laboratorio studentesco autonomo.