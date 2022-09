Buffa al Catania

Un altro giovane in casa Catania. E’ il palermitano Simone Buffa, classe 2001 (foto Catania SSD). Dopo l’esperienza con la Primavera del Parma, il centrocampista ha sommato nelle ultime quattro stagioni ben 91 presenze in Serie D con le maglie del Troina, del Casarano, dell’Acireale (in granata, ha realizzato 4 gol) e del Trapani. Nel pre-campionato dell’annata appena iniziata, la parentesi con l’Aquila Montevarchi. Intanto la campagna abbonamenti ha toccato quota 6.458, le tessere We Catania sono 9.970.