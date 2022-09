TERMINI IMERESE – L’equipaggio di una barca a vela francese di circa 10 metri in navigazione a circa sei miglia dal porto di Termini Imerese è stata soccorsa dai militari della guardia costiera. L’unità, con a bordo quattro diportisti, ha chiesto aiuto alla sala operativa perché imbarcava acqua. Una motovedetta ha raggiunto l’imbarcazione nonostante il mare mosso e il forte vento. La barca è stata trasportata in porto e sono stati messi in salvo i suoi occupanti.