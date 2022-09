Sicilia: tasso Covid al 12%

Sono 1.194 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.603 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 1.207. Il tasso è al 12% in aumento rispetto all’11 di ieri. I guariti sono 1.901, i decessi 6. Negli ospedali i ricoverati sono 424, quattro in meno rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 22, due in meno rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Catania 277 casi, a Palermo 259, a Messina 204, a Trapani 108, a Siracusa 105, ad Agrigento 95, a Ragusa 84, a Caltanissetta 36, a Enna 26.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 17.668. Ieri erano 19.160. Le vittime del virus sono 48, in calo rispetto alle 91 di ieri. I tamponi effettuati sono 152.452. Il tasso è all’11%, in calo rispetto al 12 di ieri. Sono 188 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.630, nelle ultime ventiquattro ore 189 in meno. Gli attualmente positivi sono 608.181, rispetto a ieri 12.204 in meno. Dimessi e guariti sono 21.141.090 (+29.816), mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.925.073, quello dei decessi è di 175.802.