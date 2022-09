Catania, in 100 ballavano nella discoteca fuorilegge

CATANIA – Durante i controlli in una discoteca sul lungomare tra Catania e Aci Castello il titolare è stato denunciato dalla polizia perché non era stato delimitato il perimetro della piscina con opportuno transennamento fisso o rigido. Inoltre veniva constatata la presenza di oltre 100 persone intente a ballare in un’area non adibita a pista da ballo.

Sempre a Catania un chiosco bar è stato chiuso poiché qualificandosi come veicolo da traino risultava sprovvisto di assicurazione. Infine è stata sanzionata la titolare di un distributore automatico per aver continuato la vendita di bevande alcooliche oltre le ore 24: dovrà pagare 6.666 euro.