Si lancia verso il feretro della regina: incriminato

E’ stato incriminato per il reato di “disturbo della quiete pubblica” l’uomo bloccato e arrestato la notte fra venerdì e sabato a Westminster Hall per essere uscito dalla fila delle persone che rendevano omaggio alla regina Elisabetta ed essersi scagliato verso il feretro, salendo di corsa i gradini del catafalco, ed aver afferrato il vessillo reale che lo avvolge. Si tratta di un uomo di 28 anni, Muhammad Khan, abitante dell’East End di Londra.

L’incriminazione avviene sulla base del Public order act e riguarda la fattispecie di “comportamento atto a causare allarme, fastidio e ansia”. Khan, che per ora resta in custodia, apparirà domani davanti al giudice. L’episodio è avvenuto durante pochi minuti di ‘blackout’ delle immagini trasmesse in diretta, ma il placcaggio a terra dell’uomo da parte degli agenti della sicurezza e la faccia stupita del pubblico nella sala sono stati ripresi in vari scatti amatoriali.