Scope e palette: via i rifiuti da San Cristoforo

CATANIA – Sessanta volontari hanno ripulito piazza San Cristoforo e le vie limitrofe, nel cuore di Catania. L’evento è stato organizzato da Plastic Free, con la collaborazione del neonato comitato civico PuliAmoCatania – autore della pulizia di piazza Europa, il 6 agosto scorso – e di altre cinque associazioni: Libertas, InMed, Iuris, Consulta Giovanile Catania e Musica Insieme a Librino. La giornata, aperta dalla giovanissima orchestra formata dai ragazzi di Musica Insieme a Librino, ha visto all’opera cittadini di tutte le età che, con guanti, pinze telescopiche, scope e palette, hanno raccolto circa cinquanta sacchi di rifiuti, poi affidati al servizio di raccolta ecologica municipale.

“L’obiettivo dell’iniziativa è pulire ma soprattutto sensibilizzare la cittadinanza al bello, al rispetto dell’ambiente in cui si vive, invitando le persone a prendersi cura del marciapiede, della piazza davanti casa”, spiega Gianluca Seminara, referente di PuliAmoCatania. “Già il 6 agosto abbiamo pulito piazza Europa e poi fatto un esposto rivolto a prefetto, questore e Comune di Catania col quale chiediamo di ripristinare legalità e controllo del territorio, affinché si impedisca il degrado in cui oggi versa la piazza. Oggi abbiamo aderito a questa iniziativa di Plastic Free, qui in piazza San Cristoforo, in un quartiere simbolo che in questi giorni è balzato agli onori della cronaca per alcuni fatti preoccupanti. Noi di PuliAmoCatania, insieme alle altre associazioni, vogliamo dare l’esempio, diffondere e piantare questo seme in un territorio difficile, sperando che nasca un albero e poi ancora tanti altri in tutta la città. Per riuscirci abbiamo bisogno della partecipazione di tante persone, dei cittadini che invitiamo a farsi avanti anche in futuro. Speriamo pure che la nostra attività serva da sprone per un’amministrazione locale che, di fatto, è del tutto assente su diversi temi come l’ecologia e il rispetto dell’ambiente”, conclude Seminara.

Particolarmente importante la presenza dei giovani musicisti di Musica Insieme a Librino, tutti studenti che hanno aderito all’associazione che da dodici anni opera nel quartiere catanese. E che durante la mattina hanno dato un tocco di “colore” all’iniziativa civica. “La nostra associazione si occupa di far crescere i ragazzi, i bambini in una dimensione sociale attraverso la musica”, spiega Alessandra Toscano, direttrice dell’orchestra e del coro dell’associazione di Librino. “Oggi siamo stati qui a San Cristoforo per sensibilizzare le persone in un percorso di crescita, fatto di amore per la città. Attraverso la musica e il canto che abbiamo donato oggi, ‘todo cambia’, tutto deve cambiare, tranne l’amore per la nostra terra. Così vogliamo sensibilizzare le persone. Ognuno di noi è responsabile affinché questa città diventi bella”.