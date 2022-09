Colpi in testa alla compagna col cellulare: furia al centro di Taormina

TAORMINA (MESSINA) – Un 50 enne di Giardini Naxos, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni commesse ai danni della propria convivente. Ha atteso l’uscita della compagna dal lavoro e, a piedi, ha iniziato a seguirla a debita distanza, per poi bloccarla nei pressi in una delle vie del centro di Taormina, dove la donna aveva parcheggiato la propria auto. Improvvisamente, verosimilmente per motivi di gelosia, l’ha percossa, colpendola anche al capo con il proprio cellulare, causandole una copiosa fuoriuscita di sangue.

La scena non è passata inosservata ai passanti che hanno assistito increduli all’aggressione e sono intervenuti per evitare che la violenza dell’uomo potesse avere conseguenze peggiori. Il 50enne, in forte stato di agitazione, dopo aver strappato dalle mani della donna le chiavi dell’auto si è messo alla guida ed è scappato, pur essendo sprovvisto di patente di guida poiché revocata.

Ai militari la donna ha raccontato che non era la prima volta che veniva picchiata per futili motivi, soprattutto perché il compagno era molto geloso e la sua aggressività diventava incontrollabile. I carabinieri poco dopo hanno rintracciato l’aggressore, che si trovava ancora alla guida della macchina, con gli indumenti sporchi di sangue e in evidente stato di agitazione.