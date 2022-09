Schianto frontale di notte: muore giovane cuoco di Giarre

GIARRE (CATANIA) – Un 25enne di Giarre, Giovanni Catanzaro, è morto nello scontro tra la sua moto e una Citroen C3 sulla quale viaggiavano quattro ragazzi di Zafferana Etnea. L’impatto frontale è avvenuto di notte in via Luminaria, tra Giarre e Santa Venerina. Catanzaro era residente a Riposto ma lavorava in Olanda come cuoco ed era in vacanza in Sicilia. Cadendo dopo la collisione ha perso il casco e ha sbattuto violentemente la testa. Per lui fin da subito non c’è stato nulla da fare.