Rinviato concerto catanese di Anastacia

Rinviate le date di Catania, Firenze e Bassano del Grappa del tour di Anastacia. A Catania il concerto previsto al teatro Metropolitan per sabato 24 settembre era sold out. Con una nota gli organizzatori hanno comunicato che “Anastacia è stata consigliata dal suo medico di dare riposo alla propria voce”. In corso la riprogrammazione di questi spettacoli per il mese di novembre, tutti i biglietti per le date originali saranno validi.