Rapina e colpo in testa, muore avvocato catanese

CASTEL DI IUDICA (CATANIA) – E’ morto nell’ospedale San Marco di Catania l’avvocato di 83 anni Salvatore Laudani, trovato gravemente ferito con un colpo alla testa la mattina del 5 settembre scorso nella sua casa di Castel di Iudica. Era sposato e separato. Viveva da solo in contrada Franchetto, un borgo con poco meno di ottanta abitanti.

I carabinieri hanno trovato l’abitazione messa a soqquadro. Il delitto sarebbe da inquadrare in una rapina avvenuta di notte, quando uno o più banditi sarebbero entrati in azione per rubare in casa. Non è stato chiarito, invece, se a procurare la ferita alla testa sia stato un oggetto contundente o una violenta caduta, magari durante una colluttazione. Laudani è stato trasferito nell’ospedale San Marco di Catania, dove oggi i medici ne hanno accertato la morte cerebrale.