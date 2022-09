PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine per spaccio di droga. Durante un controllo in centro, i militari hanno controllato il giovane, in compagnia di un coetaneo, che alla loro vista ha avuto un atteggiamento sospetto e ha nascosto qualcosa nella tasca dei pantaloni. I carabinieri lo hanno così perquisito e hanno trovato 5 grammi di marijuana, suddivisa in 4 dosi. In casa del ragazzo hanno inoltre trovato una busta in un armadio contenente 90 grammi di marijuana suddivisa in dosi e materiale da confezionamento. Per il giovane è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia.