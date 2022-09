Palermo, troppi sprechi

FROSINONE – Quarta vittoria stagionale per il Frosinone, che batte di misura il Palermo al termine di una sfida accesa. Nel corso della prima frazione i padroni di casa provano a imporre il proprio gioco, ma i rosanero sono abili a ripartire con delle rapidi azioni di rimessa. Su una di queste al 4′ Brunori viene anticipato dal portiere canarino Turati al momento della battuta. Al 12′ il Frosinone sfiora il vantaggio con Lucioni che sugli sviluppi di un corner dalla sinistra colpisce di testa a botta sicura, vedendosi respingere la conclusione sulla linea da Brunori, che salva così una rete certa.

Poco dopo è lo stesso attaccante dei siciliani a non arrivare sulla sfera dopo un suggerimento dalla destra di Elia successivo a un’altra azione di contropiede. Nel finale di tempo i giallazzurri trovano il gol: Mazzitelli verticalizza per Caso, abile a servire al centro dell’area Moro. La conclusione di destro dell’attaccante deviata sfortunatamente da Buttaro assume una traiettoria che non lascia scampo a Pigliacelli.

In avvio di ripresa i ragazzi di Corini spingono forte alla ricerca del pari. Al 56′ è Di Mariano a sprecare una buona occasione. I canarini reagiscono e al 61′ Caso con una bella battuta a giro dal limite colpisce il palo. Al 73′ è ancora Di Mariano pescato ottimamente da Floriano, a farsi respingere la battuta da Turati, bravo a chiudere lo specchio della porta. A 3′ dal termine Segre di testa si divora il pari.

FROSINONE-PALERMO 1-0

FROSINONE (4-3-3): Turati 6; Sampirisi 6, Lucioni 6.5, Ravanelli 6.5, Frabotta 6 (34′ st Cotali 6); Boloca 6, Mazzitelli 7 (23′ st Lulic 6), Kone 6.5 (34′ st Olivieri sv); Caso 6.5, Moro 6 (38′ st Mulattieri 6), Garritano 6 (23′ st Ciervo 6). In panchina: Loria, Mulattieri, Bocic, Kalaj, Szyminski, Monterisi, Borrelli, Insigne. Allenatore: Grosso 6.5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Buttaro 5.5, Nedelcearu 6.5, Marconi 5.5 (1′ st Bettella 6), Mateju 6 (8′ st Sala 6); Segre 6, Stulac 6 (25′ st Damiani 5.5), Saric 6 (25′ st Soleri 5.5); Elia 5.5 (25′ st Floriano 6), Brunori 6, Di Mariano 5.5. In panchina: Grotta, Massolo, Pierozzi, Gomes, Vido, Doda, Lancini. Allenatore: Corini 5.5.

ARBITRO: Giua 6.

RETE: 45′ pt aut. Buttaro.

NOTE: spettatori totali 10.406, di cui 614 ospiti. Ammoniti: Boloca, Marconi, Mateju, Bettella, Cotali, Segre, Mulattieri, Caso. Angoli: 3-1. Recupero: 2′; 6′.