Morta la 12enne investita ad Alcamo

PALERMO – E’ morta all’ospedale dei Bambini di Palermo la ragazzina di 12 anni, Asia Nicosia, di Alcamo, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale la scorsa settimana. La ragazzina era stata investita sull’ex statale 187 ad Alcamo Marina, nel Trapanese. I genitori hanno acconsentito all’espianto degli organi. Uno sarà destinato all’Ismett, gli altri in altre regioni. A investire la bimba è stato un automobilista ventenne di Alcamo. Asia Nicosia si trovava insieme ad altre due amiche quando è stata colpita in pieno. E’ stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in elisoccorso e ricoverata all’ospedale dei Bambini. I medici hanno tentato un intervento chirurgico alla testa. Ma per la ragazzina non c’è stato nulla da fare.