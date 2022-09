MESSINA – Palazzo Zanca sarà illuminato di luce rossa per dire no alle armi nucleari. Il Comune aderisce alla giornata mondiale per l’eliminazione delle armi nucleari rispondendo all’iniziativa congiunta di Croce Rossa Italiana e associazione nazionale Comuni italiani a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un mondo senza la minaccia di armi nucleari.