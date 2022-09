Incendio dopo “fuochi”, denunciato titolare lido

CATANIA – Nel corso dei servizi a tutela della sicurezza pubblica, predisposti dal questore di Catania in occasione della festa della Madonna di Ognina e, in particolare dei mirati controlli volti a verificare l’eventuale accensione abusiva di fuochi pirotecnici, la polizia ha denunciato il titolare di un noto stabilimento balneare della “Scogliera” per avere realizzato uno spettacolo pirotecnico senza autorizzazioni. Durante della processione a mare, gli agenti hanno notato che il cielo soprastante il tratto di mare prospiciente via Antonello da Messina, all’altezza di uno dei più rinomati stabilimenti balneari, era illuminato da fuochi d’artificio, verosimilmente accesi dalla banchina del lido. Sul posto, la polizia ha accertato l’accensione dei fuochi artificiali, specie nelle cosiddette “cassette cinesi”, in violazione della normativa vigente ed in spregio alle più elementari cautele e misure di sicurezza per l’incolumità pubblica. Il fatto è stato aggravato da un principio di incendio avvenuto in prossimità di una passerella in legno, dove tra l’altro si aggiravano numerosi bambini.