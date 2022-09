Mascalucia, spacciava dal balcone: arrestato

MASCALUCIA (CATANIA) – Un 24enne è stato arrestato da carabinieri a Mascalucia perché sorpreso a spacciare cocaina dal balcone di casa. E’ stato notato da militari mentre da una grata al primo piano di un palazzo cedeva la droga ai clienti che lo raggiungevano da una scala esterna. Gli assuntori sono stati fermati, identificati e segnalati alla prefettura. In casa dell’arrestato i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione nascosto nella cassetta di scarico del bagno, materiale da confezionamento nascosto in cucina e alcune telecamere utilizzate per monitorare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine.