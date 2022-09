Marito e moglie litigano e cadono dal balcone

PALERMO – Marito e moglie, di 41 e 35 anni, sono caduti la scorsa notte da un balcone in via Giulio Verne, a Palermo, facendo un volo di quattro metri. La vicenda è ancora poco chiara. La caduta sarebbe avvenuta nel corso di una lite. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. I due sono stati trasportati in ospedale: la donna al Civico; l’uomo al trauma center di Villa Sofia. Nel corso dei soccorsi un equipaggio dei sanitari del 118 è stato aggredito.