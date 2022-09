L’agriturismo non è in regola, salta il concerto

SIRACUSA – I carabinieri di Cassaro, Buccheri e Palazzolo Acreide hanno controllato diverse attività di ristorazione dei rispettivi comuni siracusani, scovando in un agriturismo 8 lavoratori in nero e varie violazioni in materia igienico sanitaria. Sono scattate sanzioni per oltre 35 mila euro. Nella serata del controllo si sarebbe dovuto svolgere il concerto di un noto cantante, ma risultando assenti le previste autorizzazioni di pubblica sicurezza, l’evento non si è tenuto.