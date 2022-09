Il Catania in the world

“Ragusa-Catania 0-2: questa è per te, presidente! Ti aspettiamo al Massimino”. C’è aria di festa in casa rossazzurra: sul profilo Facebook del Catania Ssd due cuori e due gol, per celebrare la bella vittoria, con tanto di dedica al presidente Ross Pelligra, immortalato mentre, dall’altra parte del mondo, in Australia, grazie al nostro live streaming guarda la partita trasmessa in diretta in esclusiva su Telecolor. E a seguire un fiume di messaggi: “Presidente portaci in alto… ti aspettiamo al Massimino”, “Grazie Zio Saro”, “Presidente Ross Pelligra… tutta Catania ti Ama… questo è solo l’inizio… grazie di cuore per aver riacceso la passione di un intero popolo”. E poi la liscia catanese: “Presidente uno di noi. Comunque in Australia è l’1 di notte, sogni d’oro Zu Saro”, “Zu saro ti vogliamo al Massimino!”.

E la carica dei rossazzurri si è accesa anche grazie alla gara visibile ovunque in chiaro gratuitamente su Telecolor e in streaming sul sito lasiciliaweb.it regalando ai tifosi di entrambe le squadre, Catania e Ragusa, il debutto nel campionato di serie D. Tre ore di live tra pre e post gara con interviste, analisi e naturalmente la telecronaca del match.

Sono stati più di 22.000 i telespettatori che hanno guardato, da tutte le parti del mondo, la partita in streaming sul web e vissuto le emozioni della nuova avventura rossazzurra. Un percorso che l’emittente seguirà dalla prima all’ultima giornata. Trentaquattro gare, anzi ormai trentatré, tutte da vivere in diretta, in casa come in trasferta. I motori sono caldi, la passione si è riaccesa. La storia rossazzurra riparte.